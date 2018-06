Dialog Semiconductor: Es ist noch lange nicht vorbei!

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

Der Halbleiter-Produzent schockte am Donnerstag vergangener Woche wieder einmal die Anleger und vor allem die Aktionäre: In der Spitze sauste die Dialog-Aktie am Tag darauf -18% in den Keller. Der Grund, der zu dem Absturz führte, war, wenn Sie so mögen, die Verwirklichung einer früheren Dialog-Annahme. Erinnern wir uns:

Anfang Dezember wollte das Unternehmen mit einer Pressemitteilung eigentlich die Wogen glätten, die ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Andreas Sommer.