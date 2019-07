Dialog Semiconductor: Erfreuliches Kontrastprogramm

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

Während am Dienstag die Börsen extrem nervös waren und beispielsweise im DAX ein kräftiges Minus verzeichnet wurde, konnte sich der Halbleiterhersteller Dialog Semiconductor mit einem robusten Plus gegen den Trend stellen. Was auch nicht weiter verwundert, denn das Unternehmen hat nun seine endgültigen Zahlen für das letzte Geschäftsquartal abgeliefert. Nachdem schon die vorläufigen Zahlen positiv ausfielen, konnten diese nun bestätigt werden.

Apple sorgt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung