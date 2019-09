Dialog Semiconductor: Eine ganz harte Nuss!

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

Die Dialog Semiconductor-Aktie konnte am 21. August auf ein neues Jahreshoch bei 43,93 Euro ansteigen. Anschließend ging der Kurs in eine Korrektur über. Sie ist immer noch nicht abgeschlossen, obschon es den Käufern in der vergangenen Woche gelungen ist, sich dem Jahreshoch wieder anzunähern.

Auch der Start in die neue Handelswoche am Montag brachte noch nicht den erhofften Durchbruch. Dieser ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung