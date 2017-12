Dialog Semiconductor: Eine Bullenfalle?

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

Dialog Semiconductor befindet sich wieder in einer stärkeren Phase. Der Wert konnte nach Meinung von Chartanalysten zuletzt überzeugen, da eine wichtige Hürde überwunden werden konnte. Dennoch seien die Chancen auf einen massiven Kursrutsch mit Vorteilen für Short-Investoren größer als eine Erholung, von der Long-Investoren profitieren könnten, heißt es mit Blick auf den Verlauf der jüngsten Handelssitzungen. Im Einzelnen: Am Freitag ging es für die Aktie zunächst etwas weiter nach unten. Der Wert verlor allerdings nur einige Cent und hielt sich noch über der wichtigen und runden Marke von 25 Euro. Immerhin, sagen Chartanalysten. Denn übergeordnet hat sich die Aktie vor einigen Wochen aus einem klassischen charttechnischen Seitwärtstrend geradezu überfallartig nach unten verabschiedet und befindet sich in einem neuen Abwärtstrend. Wurde dieser durch den Kursrutsch und die sich anschließenden leichten Kursgewinne nun beendet?

Zweifel sind angebracht. Immerhin aber gewann die Aktie zuletzt binnen einer Woche mehr als 9 % hinzu. Damit ist auch das Ergebnis aus zwei Wochen mit 8 % positiv. Innerhalb eines Monats hingegen steht noch ein Kursrücksetzer von fast 35 % zu Buche. Übergeordnet hat sich demnach wenig geändert. Nun hoffen wirtschaftlich orientierte Analysten zumindest darauf, dass es einen Übernahmeversuch geben werde. Dabei sind 50 % der Bankanalysten noch immer der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 45 % wollen derzeit halten, während 5 % der Ansicht sind, der Wert sei ein Verkauf.

Technische Analysten: Klarer Trend

Auch technische Analysten haben einen klaren Trend identifiziert. Die Aktie ist auf dem Weg nach unten. In allen zeitlichen Dimensionen sind die Trendpfeile nach unten gedreht. Der Abstand zum langfristig maßgeblichen GD200 beläuft sich auf hohe 55 %. Dies ist ein deutliches Verkaufssignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.