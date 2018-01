Dialog Semiconductor, EVOTEC und Wirecard: Aktuelle Trendsignale

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Der TecDAX notiert aktuell (Stand 08:02 Uhr) mit 2666.93 Punkten nahezu unverändert (0%).

Der Umfang der Anleger-Diskussionen im TecDAX liegt derzeit bei 33 Prozent (wenig los), die Stimmung ist neutral. Welche Werte stehen aktuell im Fokus und welche Trends lassen sich für diese erkennen?

Am ausgiebigsten unterhalten sich die Anleger derzeit über Dialog Semiconductor, EVOTEC und Wirecard, wie eine Stimmungsanalyse der einschlägigen deutschen Online Communities ergab.

Besonders stark im Fokus der Anleger steht heute Dialog Semiconductor: Am vergangenen Handelstag wurde im Internet in düsterer Stimmung über Dialog Semiconductor diskutiert, was die Trendsignal-KI dazu veranlasste, der Aktie ein 'Bearish'-Signal zuzuordnen (erwartete Intraday-Veränderung: -1.3 Prozent, Trefferquote ähnlicher Signale in der Vergangenheit: 58 Prozent). Für Dialog Semiconductor liegt der Umfang der Anleger-Diskussionen aktuell bei 197 Prozent. Die Aktie notiert vorbörslich mit 25.95 EUR nahezu unverändert (0%).

Nun zu EVOTEC. Für EVOTEC liegt der Umfang der Anleger-Diskussionen aktuell bei 98 Prozent. Die Echtzeit Trendsignal-KI erkannte, dass während der vergangenen 24 Stunden mehrfach sehr negativ über EVOTEC gesprochen wurde. Dieses Stimmungsmuster führte zu einem 'Bearish'-Signal für das Unternehmen (Prognose Intraday: -1.4 Prozent). Dem Signal liegt eine Trefferquote von 59.3 Prozent zugrunde, welche aus dem Vergleich ähnlicher Stimmungsmuster abgeleitet ist. Die Aktie notiert vorbörslich mit 14.45 EUR nahezu unverändert (0%).

Und schließlich Wirecard: Die Echtzeit Trendsignal-KI hat erkannt, dass am vergangenen Handelstag in Online Communities mehrfach sehr positiv über Wirecard gesprochen wurde. Beim Abgleich mit historischen Signalmustern wurde eine starke Ähnlichkeit festgestellt, somit liegt hier ein klares 'Bullish'-Signal vor (Intraday-Prognose: +0.9 Prozent, Trefferquote in der Vergangenheit: 55.9 Prozent). Für Wirecard liegt der Umfang der Anleger-Diskussionen aktuell bei 30 Prozent. Die Aktie notiert vorbörslich mit 105.8 EUR nahezu unverändert (0%).

Ein Beitrag von Sentiment Investor.