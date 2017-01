Dialog Semiconductor: Darum könnte 2017 ein Erfolgsjahr werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

der Erfolg des schwäbisch-britischen Halbleiterherstellers Dialog Semiconductor steht und fällt mit dem Erfolg des Technologieriesen Apple. Denn der iPhone-Hersteller ist der mit Abstand wichtigste Kunde, Geschäfte mit dem US-Konzern zeichnen für mehr als 75 Prozent der Gesamtumsätze beim TecDAX-Unternehmen verantwortlich. Was in der Vergangenheit stets eine erfolgsversprechende Konstellation war, hat im vergangenen Jahr erste Kratzer abbekommen. Denn sowohl im zweiten als auch im dritten Quartal wies der Apfel-Konzern einen Absatzrückgang bei seinem Verkaufsschlager iPhone aus. Hierdurch schwächten sich auch das Umsatz- und Gewinnwachstum ab. An der Börse führte dies zu einer stark volatilen und insgesamt verlustreichen ersten Jahreshälfte. Ab Mitte des Jahres konnte allerdings wieder der Vorwärtsgang eingelegt werden.

Und plötzlich läuft es wieder

Fast spiegelbildlich verhält es sich bei der Aktie von Dialog Semiconductor. Eine Berg-und-Talfahrt in den ersten sechs Monaten des Jahres und seit Anfang Juli starke Kursgewinne. Bis zum neuen Jahreshoch Ende Dezember verbesserte sich der Anteilsschein um knapp 65 Prozent. Profitieren kann der Apple-Zulieferer von einer guten Nachfrage nach den neuen iPhone-Modellen 7 und 7 Plus. Auch die Smartphone-Panne beim größten Konkurrenten Samsung (Stichwort Galaxy Note 7) kam und kommt Apple und seinen Zulieferern ebenfalls zugute. Auch 2017 dürfte aus Sicht von Apple und damit auch Dialog Semiconductor ein erfolgreiches Jahr werden. Denn in diesem Jahr feiert das iPhone sein 10-jähriges Jubiläum. Dem Anlass entsprechend bringt Apple mit dem iPhone 8 ein weiteres Smartphone heraus, das sicherlich einige neue Features bereithalten wird.

