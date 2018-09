Dialog Semiconductor: Das Chartbild ist klar bullisch!

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

Die Dialog Semiconductor-Aktie bildete am 28. Juni bei 12,44 Euro das Tief einer langfristigen Abwärtsbewegung aus. Von hier aus stieg die Aktie im Juli und August wieder an. Es bildete sich eine neue Reihe höherer Hochs und höherer Tiefs aus, sodass man inzwischen mit Fug und Recht behaupten kann, dass die Aktie im Juli in einen neuen Aufwärtstrend eingeschwenkt ist.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.