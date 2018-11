Dialog Semiconductor: Aufpassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

Das könnte jetzt umgehend kippen. Dialog Semiconductor (ISIN: GB0059822006) hielt sich zuletzt sehr stark, nachdem das Unternehmen dieses Bleigewicht in Form der Sorge, Großkunde Apple könnte abspringen, loswurde. Das Problem ist nur: Grundsätzlich geht die Sorge um, dass der Zenit der Chipindustrie überschritten sei. Und dass die aktuellen iPhone-Modelle von Großkunde Apple derzeit angesichts diverser Hinweise von Zulieferern, dass die Teile-Bestellmengen tendenziell unter den Erwartungen liegen, womöglich nicht laufen wie gedacht, würde Dialog Semiconductor natürlich treffen. Womit das „Problem Apple“ in anderer Form erneut da wäre.

Und was das Chartbild angeht, wird es jetzt richtig eng für die Bullen. Dass die Aktie nach dem Rallye-Schub in der zweiten Oktoberhälfte zuletzt in den damit zur Supportzone gewordenen Bereich 21,48/22,32 Euro zurücksetzte und diesen hielt, ist ja schön und gut. Aber dass gerade der daraus resultierende Versuch, sich wieder nach oben abzusetzen, verhungert, ist es nicht. Wenn da nicht ohne jeden Verzug ein erneuter Aufwärtsimpuls zustande kommt, dürften die Bullen massiv unter Druck geraten. Der Chart zeigt:

Der Kurs ist wieder in diese Supportzone 21,48/22,32 Euro zurück gefallen, hat zur Stunde die kurzfristige Oktober-Aufwärtstrendlinie, die derzeit innerhalb dieses Bereichs liegt, unterboten. Sollte Dialog Semiconductor unter 21,48 Euro schließen, wäre der Weg nach unten erst einmal frei, die nächste Auffanglinie von Belang wäre dann erst wieder die bei aktuell 19,29 Euro verlaufende 200-Tage-Linie. Das sind verlockende Aussichten für die Bären, daher: Aufpassen, hier sollte man, wenn man nicht gezielt mittel- und langfristig agiert, besser einen Stoppkurs unter diese 21,48er-Linie legen.

