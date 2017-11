Dialog Semiconductor: Auf Apple-Crash folgt Apple-Rally?!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

zu den größten Gewinnern im TecDAX zählt heute die Aktie des Chipentwicklers Dialog Semiconductor. Erst vor wenigen Monaten brach die Aktie ein, nachdem ein Analyst die Geschäftsbeziehung zwischen Dialog Semiconductor und Apple in Frage gestellt hatte. Wie geht es hier jetzt wohl weiter?

Brutaler Kurseinbruch bot kurzfristige Kaufgelegenheit

Konkret äußerte der Analyst Karsten Iltgen vom Bankhaus Lampe im April seine Befürchtung, dass Apple sich von Dialog Semiconductor lösen könnte. Bisher liefert Dialog Semiconductor die Chips für das Power Management, was aufgrund der Akku-Problematik eine durchaus wichtige Funktion bei iPhone und Co. ist. Als Grund für diese Befürchtung führte er damals an, dass Apple zahlreiche Ingenieure in diesem Bereich verpflichtet habe, ja man habe sogar Ingenieure von Dialog Semiconductor abgeworben.

In der Folge brach die Aktie quasi aus dem Stand um – in der Spitze – fast -40% ein. Hatte sie kurze Zeit davor noch knapp unterhalb von 50 Euro gestanden, wurden im Zuge des Ausverkaufs (Sell Off) Kurse unter 30,00 Euro gesehen. Seitdem kletterte die Aktie wieder sukzessive nach oben, zumal Dialog Semiconductor beständig gute Nachrichten produzierte und sich die Befürchtungen bis dato nicht bewahrheitet haben.

Kurzfristiges Kaufsignal, aber das Damoklesschwert bleibt!

Böse Zungen unterstellen dem Analysten nun vielleicht beabsichtigte Kursmanipulation. Doch so einfach ist die Sache nicht, denn am Ende könnte er mit seinen Befürchtungen durchaus noch Recht behalten. Denn das Apple seine Aktivitäten im Bereich Power Management tatsächlich deutlich verstärkt hat, ist nicht von der Hand zu weisen. Insofern dürfte dieses Damoklesschwert noch eine ganze Weile über der Aktie schweben, was sie zu einem Hochrisikopapier macht.

Auf der anderen Seite aber hat der Titel mit dem nachhaltigen Ausbruch über die Marke von 40,00 Euro ein kurzfristig starkes Kaufsignal generiert. Das Kursziel, das aus diesem Kaufsignal ableitbar ist, liegt nun bei 48,00 bis 50,00 Euro, womit die Aktie den „Apple Crash“ vom April wieder ausgebügelt hätte. Ob sich dann eine weitere „Apple Rally“ anschließt oder Cupertino am Ende doch den Stecker zieht, weiß derzeit leider niemand.

Ein Beitrag von Sascha Huber.