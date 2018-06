Dialog Semiconductor: Angeschlagener Boxer?

Für die Aktie von Dialog Semiconductor (WKN: 927200) geht es heute eine Etage tiefer – besser gesagt die nächste Etage tiefer! Kurz nach Xetra-Start um 9 Uhr rutscht der TecDax-Titel und im Tagesverlauf stehen fast -5%. Die Vermutung: Schwergewichtige, institutionelle Verkäufe?!

Wir hatten zuletzt ausführlich berichtet und gewarnt: Die derzeitige Lage – auch bekannt als das Apple-Desaster (WKN: 865985 / NASDAQ: AAPL) – ist zunächst aussichtslos. An unserer Meinung hat sich nichts geändert. Es scheint, als sei das heute erreichte Tief nur eine Zwischenstation auf dem Weg in einstellige Kursregionen?

… and don’t fight it“. Genauso so sollten Anleger bekanntlich bei trendstarken Titel handeln und bei Dialog liegt derzeit eine starke Trendfolge vor (siehe gleitende Durchschnitte).

Wir bleiben bei unserer Meinung:

Signifikantes Aufwärtspotential besitzt der Titel wohl erst bei fundamentalen Meldungen, was die Diversifizierung des Kundenstamms bzw. neuer Absatzmärkte betrifft. Das Problem: Dialogs Power-Management-Chips sind offensichtlich nur mit Spezifikationen von Apple-Geräten kompatibel und somit nicht für andere Hersteller geeignet.

Erst bei entsprechenden News dürften der Markt bereit sein, wieder Wachstum vorwegzunehmen – zumal Dialog ergebnistechnisch aktuell alles andere als wächst. Der CEO hat diesbezüglich noch keine konkrete Antwort.

The company remains well positioned to capitalize on the growth opportunities in mobile and IOT. […] we aim to expand our product portfolio through a combination of internal development programs, strategic partnerships, and investment and acquisitions. (CEO Bagherli)