Dialog Semiconductor: Alles Apple oder was?

vor wenigen Wochen kam es zu einem heftigen Einbruch bei der Aktie des deutsch-britischen Chipentwicklers Dialog Semiconductor. Grund hierfür war die Studie eines Analysten, der Angst vor einem Verlust des Großkunden Apple streute.

Apple vor der Entwicklung eigener Power-Management-Lösungen?

So habe Apple in letzter Zeit verstärkt neue Ingenieure eingestellt, die sich mit der Entwicklung spezieller Chips befassen würden. Daher sei es auch möglich, dass Apple in Zukunft eigene Lösungen im Bereich Power Management entwickele. Dabei geht es um Chips, die den Stromverbrauch der Hardware intelligent steuern, so dass die Akkus möglichst lange halten. Bisher hat Apple dieses Know-how in erster Linie von Dialog Semiconductor zugekauft.

Einem Weltkonzern wie Apple ist es dabei natürlich jederzeit problemlos möglich, in die eigene Entwicklung spezieller Chips einzusteigen. Insofern wäre dem Vorzeige-Unternehmen aus Cupertino auch die Entwicklung derartiger Power Management-Lösungen durchaus zuzutrauen. Nur was hätte Apple davon? Solche Entwicklungen sind aufwendig und das Zusammenspiel der Chips innerhalb des Gerätes muss passen. Zudem sind solche Chips recht günstig, so dass man mit eigenen Entwicklungen die eigenen Margen, wenn überhaupt, nur minimal steigern könnte. Es würde daher deutlich mehr Sinn ergeben, wenn sich Apple auf andere Chips als gerade diese fokussieren würde.

Fazit: Aktie deutlich erholt, aber ab jetzt wird es schwierig!

Dennoch gelang es dem Analysten, die Anleger mit seiner Warnung zu verunsichern. Zumal Apple zuvor die britische Imagination Technologies von der Liste seiner Zulieferer gestrichen hatte, was zu einem scharfen Einbruch dieser Aktie führte. Imagination Technologies ist ebenfalls ein Unternehmen aus der Chipbranche, konzentriert sich jedoch auf den Audio-/Video-Bereich. Insofern erscheint dies nicht ganz vergleichbar. Denn nicht nur ist die Bildqualität für Apple ein besonders wichtiges Kriterium in der Vermarktung seiner Produkte. Hinzu kommt, dass dort auch größere Einsparungen möglich sind.

Etliche Analysten verteidigten die Aktie daher nach Bekanntwerden dieser Warnung und auch das Management von Dialog Semiconductor versicherte schnell, dass man derzeit keine Anzeichen für eine Abwendung des Großkunden Apple habe. Daher konnte sich die Aktie recht zügig spürbar erholen. Zuletzt geriet diese Erholung jedoch knapp unterhalb der Kurse, die die Aktie vor dem Absturz gesehen hatte, ins Stocken. Da jedoch der Launch des Jubiläums-iPhones von Apple bevorsteht und Dialog Semiconductor dort definitiv noch als Zulieferer an Bord ist, sollte die Aktie in Kürze aber auch diesen letzten Schritt schaffen.

Ein Beitrag von Sascha Huber.