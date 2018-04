Dialog Semiconductor-Aktie: Das hätte wohl niemand gedacht!

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

Liebe Leser,

die Aktie von Dialog Semiconductor ist am Mittwoch massiv nach oben geschnellt. Fast 4 % Plus bedeuten, dass sich der Wert wieder direkt an eine wichtige Obergrenze herantastet. Dies könnte von einem neuerlichen Befreiungsschlag nach oben zeugen. Im Einzelnen: An sich ist der Wert in einem charttechnischen Abwärtstrend. Dieser ist sogar vergleichsweise eindeutig, denn die Werte sind seit Dezember mit ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.