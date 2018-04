Dialog Semiconductor Aktie: Im Würgegriff der Leerverkäufer!

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

eigentlich laufen die Geschäfte für Dialog Semiconductor nicht schlecht. Dennoch ist die Aktie des Unternehmens ordentlich unter die Räder gekommen. Grund dafür sind Spekulationen darüber, dass Apple sich in Zukunft selbst mit Chips versorgen wird und damit die Dienste von Dialog nicht mehr in Anspruch nehmen wird. Offiziell bestätigt ist das noch nicht, es gilt in der Branche aber als ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.