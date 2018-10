Dialog Semiconductor-Aktie: Wie es jetzt weitergehen könnte!

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

Die Dialog Semiconductor-Aktie hat heute wieder deutlich zulegen können und ist damit gut in die neue Börsenwoche gestartet. Der Kurs stand kurz vor Börsenschluss mehr als 5 % höher. Der Analyst von Kepler Cheuvreux hat die Dialog Semiconductor-Aktie unterdessen in einer aktuellen Studie dennoch auf „reduce“ belassen. Das Kursziel liegt bei 20 Euro und damit in etwa auf dem aktuellen Kursniveau.

Ein Beitrag von Johannes Weber.