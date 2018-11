Dialog Semiconductor Aktie: Wenn das mal gutgeht!

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

Obwohl Semiconductor in den letzten Tagen an der Börse verstärkt unter Druck geriet, ist bei der Aktie des Unternehmens noch immer ein langfristiger Aufwärtstrend intakt. Fraglich ist aber derzeit, wie lange das noch der Fall sein wird. Zuletzt machten Berichte die Runde, wonach Apple geringere Aufträge an seine Zulieferer verteilt habe.

Ob und in welchem Ausmaß Dialog davon betroffen ist, ist derzeit

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.