Dialog Semiconductor-Aktie: Was passiert, wenn der größte Kunde wegbricht?

Anleger von Dialog Semiconductor haben sich am Donnerstag reihenweise von Ihren Anteilen getrennt und die Aktie damit um mehr als 17 % nach unten geschoben. Die Aktie konnte sich erst unterhalb von 29 Euro wieder etwas stabilisieren. Der Kursrutsch dürfte direkt und unmittelbar mit einer Pressemeldung zum Großkunden Apple zusammenhängen.

Was bringt die Aktie so sehr ins Wanken, Chipentwicklung in Eigenregie bei Apple?

Angeblich will Apple in Zukunft seine iPhone-Chips selber herstellen. Dies spricht entschieden gegen die bisherige Unternehmensphilosophie von Apple, die eigentlich auf einem starken Outsourcing basiert. Trotzdem könnte an den Gerüchten etwas dran sein, denn Apple weiß um die extreme Abhängigkeit von Dialog Semiconductor.

Charttechnische Analyse: Zweiter großer Kursrutsch im Jahr 2017!

Die 200-Wochenlinie wurde nun signifikant unterschritten, sodass sich auch das Chartbild deutlich verschlechtert hat. Trotzdem ging die Aktie nicht so weit zurück, dass bereits Schnäppchenjäger aktiv geworden sind. Der Relative Stärke Index notiert bei 33 Punkten und damit noch nicht im überverkauften Bereich.

Ein Beitrag von Johannes Weber.