Dialog Semiconductor-Aktie: Trotz Rekordumsatz geht der Kurs zurück!

Liebe Leser,

das dritte Quartal verlief für den Apple-Zulieferer sehr erfreulich. Das Quartal konnte mit einem Rekordumsatz abgeschlossen werden. Trotzdem muss die Aktie abgeben und das sogar ziemlich deutlich. Noch vor kurzem hatte sich die Dialog Semiconductor-Aktie wieder auf den Weg in Richtung 45 Euro gemacht, jetzt scheint es erst einmal wieder unter die 40-Euro-Marke zu gehen.

Optimistischer Ausblick reicht den Anlegern und Analysten nicht!

Der Ausblick für das letzte Quartal 2017 wurde von den Anlegern nicht besonders gut aufgenommen, sodass es auch am Folgetag nach der Veröffentlichung der Zahlen zu weiteren Kursabgaben gekommen ist. Fast 5 % musste die Aktie auch am Mittwoch abgeben. Trotzdem erscheint die Aktie weiterhin nicht uninteressant zu sein, denn in der Halbleiterindustrie kommen immer wieder neue Übernahmegerüchte auf, die auch den Kurs von Dialog Semiconductor nach oben steigen lassen.

Charttechnische Analyse: Die nächste Unterstützung befindet sich bei rund 36 Euro!

Der Sicherheitspuffer zur nächsten Unterstützung beträgt aktuell rund 8 % und ist damit durchaus komfortabel. Es könnte nun auch durchaus zu Gegenreaktionen kommen, die den Kurs nach den beiden verlustreichen Tagen erst einmal wieder stabilisieren.

Ein Beitrag von Johannes Weber.