Dialog Semiconductor-Aktie: Mögliche Lösung mit Apple sorgt für Phantasie!

Die Dialog Semiconductor-Aktie bewegte sich gestern stark nach oben, nachdem bekannt wurde, dass eine rettende Vereinbarung mit dem Großkunden Apple geschlossen werden könnte. Der Kurs stieg zwischenzeitlich um rund 34 % an. In der Historie des Unternehmens war das der stärkste Kursgewinn an einem Tag. Heute steht die Aktie in etwa auf demselben Niveau wie nach der Meldung.

Ein Beitrag von Andreas Quirin.