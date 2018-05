Dialog Semiconductor-Aktie: Kurs prallt am Widerstand nach unten ab!

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

In den letzten Tagen kam wieder etwas Hoffnung auf, als die Dialog Semiconductor-Aktie den Weg zurück nach oben fand. Heute steht die Aktie nun aber wieder deutlich tiefer und setzt die am Montag begonnene Abwärtsbewegung weiter fort. Grund für den Kursrückgang könnte das Abprallen am charttechnischen Widerstand bei 20,00 Euro gewesen sein.

Ein Beitrag von Johannes Weber.