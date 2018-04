Dialog Semiconductor-Aktie: Der Fall ist klar!

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

Die Aktie von Dialog Semiconductor ist nun wesentlich schwächer geworden. Der Wert musste am Donnerstag einen Abschlag in Höhe von gut 4 % hinnehmen. Dies führte den Wert direkt unter die Marke von 20 Euro, womit fast entscheidende Unterstützungen unterkreuzt worden sind. An diesem Freitag wurde nun sogar die 19-Euro-Marke nach unten durchbrochen. Das bedeutet, die Aktie hat nach Meinung von ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.