Dialog Semiconductor Aktie: Euphorie macht sich breit!

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

Eigentlich haben Tech-Aktien derzeit einen schweren Stand an der Börse. Inmitten einer enorm schlechten Stimmung kann Dialog Semiconductor jetzt aber mit guten Neuigkeiten punkten. Das Unternehmen unterzeichnete eine Lizenzvereinbarung mit Apple und erhält für die Lizenzierung bestimmter Chips für Powermanagement satte 600 USD vom iPhone-Hersteller. Die Hälfte davon wird in bar gezahlt, der Rest in Form einer Vorauszahlung für Dialog-Produkte, mit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.