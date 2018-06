Dialog Semiconductor-Aktie: Es geht weiter bergab!

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

Trotz des zuletzt positiven Analystenkommentars von der Privatbank Hauck & Aufhäuser kommt die Dialog Semiconductor-Aktie nicht in die Gänge. Die Aktie des Halbleiterherstellers büßte am Dienstag erneut knapp 2 % ein. Damit befindet sich das Papier auf einem neuen Jahrestief und hat seit Beginn des Jahres rund 8 % an Wert verloren. Wie geht es jetzt weiter?

Ein Beitrag von Johannes Weber.