Dialog Semiconductor-Aktie: Erholung oder Täuschung – das sollten Sie nun beachten!

Die Aktie von Dialog Semiconductor hat nun wieder starke Zeichen gesetzt. Das Unternehmen ist nach Meinung von Chartanalysten dennoch in einem bedenklichen Trend, auch wenn in der zweiten Wochenhälfte ein deutlicher Kurssprung gelang. Hier sollten Investoren sich nicht täuschen lassen. Im Einzelnen: Die Aktie ist zwar um gut 5 % geklettert, befindet sich indes weiterhin in einem starken charttechnischen Abwärtstrend. Dieser ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.