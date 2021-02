Dialog Semiconductor-Aktie: Eine solide Entwicklung? Das Q3/2020!

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

Im Jahr 2020 betrug das Betriebsergebnis in den ersten drei Quartalen 51 Millionen US-Dollar, während das Betriebsergebnis der Vorjahresperiode bei 336,2 Millionen US-Dollar lag. Der Nettogewinn von Dialog Semiconductor in den neun Monaten im Jahr 2020 erreichte dabei 26,7 Millionen US-Dollar gegenüber 256,7 Millionen US-Dollar im Jahr 2019. Der unverwässerte Nettogewinn betrug 149,6 Millionen US-Dollar gegenüber 189,6 Millionen US-Dollar in der



