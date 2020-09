Dialog Semiconductor Aktie: Die Bullen scheitern erneut!

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

Stärke zeigen bei der Dialog Semiconductor-Aktie seit Anfang August in erster Linie die Bären. Ihnen ist es gelungen, den nach dem Tief vom 24. Juli bei 36,08 Euro gestarteten Anstieg am 5. August auf einem Hoch bei 44,69 Euro zu beenden. Seitdem befindet sich die Aktie in einem neuen Abwärtstrend.

Er durchbrach in der zweiten Augusthälfte den 50-Tagedurchschnitt. Die Aktie ...



