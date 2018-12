Dialog Semiconductor Aktie: Auf einem guten Weg!

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

Schon seit Sommer befindet sich die Aktie von Dialog Semiconductor in einem anhaltenden Aufwärtstrend. Tatsächlich ist das Papier in den letzten Monaten so gut wie überhaupt nicht mehr gefallen. Jetzt scheinen sich auch die Shortseller immer mehr von dem Titel zu verabschieden, nachdem die 200-Tage-Linie bei 21,50 Euro deutlich übertroffen werden konnte. Auch am vergangenen Freitag ging es wieder um 1,55 Prozent aufwärts, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.