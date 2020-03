Dialog Semiconductor: Im Abseits?

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

Der Chipdesigner und –hersteller Dialog Semiconductor hat eine turbulente Woche hinter sich. Anfangs sah alles danach aus, als wenn Neueinschätzungen zum Jahresverlauf den vorherigen Kursverfall stoppen könnten. So hatte Dialog mitgeteilt, dass man zwar für das erste Quartal mit einem deutlichen Umsatzrückgang rechne. Doch soll sich gerade in China, wo man seine Chips fertigen lässt, die Lage in der Produktion langsam ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung