Dialog Semiconductor: 1. und 9. Mai – zwei Termine, die die Wende bringen?

Am 9. Mai ist die Präsentation der Ergebnisse für das erste Quartal geplant. Ein wichtiger Termin für die unter Dauerdruck stehende Aktie des Chipherstellers Dialog Semiconductor (ISIN: GB0059822006), keine Frage. Aber der womöglich wichtigere Termin ist morgen Abend, nach US-Handelsende. Denn da steht die Quartalsbilanz von Apple an. Und Apple ist nicht nur der größte Kunde des Chipherstellers. Apple ist auch der Grund, weshalb sich Dialog Semiconductor seit Ende November mehr als halbiert hat. Nur eines weiß man nicht: Ob diese Halbierung überhaupt zu Recht geschehen ist.

Denn Basis dieses massiven Drucks auf die Aktie war das bereits im April 2017 aufgetauchte Gerücht, Großkunde Apple könnte in Bälde eigene Chips entwickeln und herstellen. Was für Dialog Semiconductor einen fatalen Umsatzeinbruch bedeuten würde. Im April beruhigten sich die Gemüter bald wieder, aber Ende November flammte dieses Gerücht erneut auf. Und obwohl Apple das nie bestätigte und Dialog Semiconductor betonte, weiterhin Aufträge für kommende Jahre von Apple zu erhalten: Die Leerverkäufer lassen die Aktie bislang nicht aus ihrem Würgegriff. Und damit kann die Veröffentlichung der Apple-Zahlen morgen Abend wichtiger sein als Dialog’s eigene Bilanz am 9. Mai.

Wird Apple womöglich im Zuge dieser Daten einen Kommentar zu dieser Problematik abgeben? Und wird Apples Umsatz im ersten Quartal so gut sein, dass man für Dialog Semiconductor als Zulieferer mit ebenfalls guten Ergebnissen rechnen darf? Am Mittwoch wird die Aktie darauf reagieren – das garantiert Hochspannung. Der Weg nach oben wirkt zwar steinig, immerhin liegen gleich vier charttechnische Hürden bei 18,68, 20,27, 21,46 und 22,32 Euro im Weg, bevor sich ein einigermaßen weiter, freier Raum bis in die Zone 27/28 Euro auftun würde. Aber sollten die Ergebnisse bei Apple und Dialog Semiconductor beide gut ausfallen, kann es durchaus zügig zu einer Rallye kommen, die diese Hürden bezwingen und damit ein bullishes Signal auslösen würde. Behalten Sie diese Aktie im Auge – wir werden für Sie weiter berichten.

