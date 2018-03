Dialog Semi: Stimmrechte im Blick!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Liebe Leser,

bei Dialog Semiconductor plc (kurz „Dialog Semi“) gab es zu Wochenbeginn eine Meldung, derzufolge ein größerer Aktionär die Schwelle von 5% der Stimmreche überschritten hat. Solche Meldungen lassen tendenziell aufhorchen – kauft da still und leise jemand Aktien, um möglicherweise das Unternehmen zu übernehmen bzw. um einen strategischen Anteil (Sperr-Minorität?) zu kaufen? Also genauer hingeschaut: In der Meldung von Dialog ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.