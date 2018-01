Dialog Semi: Rebound läuft!

Liebe Leser,

recht gut läuft es seit ca. Mitte Dezember für die Aktie von Dialog Semiconductor (kurz „Dialog Semi“). Da stand die Aktie im Bereich 23 Euro – inzwischen sind es Notierungen im Bereich von 26,50 Euro. Doch es gilt zu beachten, dass der Kurs der Aktie Anfang November zwischenzeitlich noch bei rund 44 Euro gestanden hatte. Der Kursrutsch von Ende November/Anfang Dezember ist noch nicht vergessen. Und die damit verbundene Unsicherheit besteht weiterhin: Wird Apple als Großkunde wegbrechen? Dialog Semi selbst hatte diese Frage erneut aufgeworfen, als das Unternehmen mitgeteilt hatte, dass Apple Ressourcen und Kapazitäten habe, sogenannte PMIC selber zu entwickeln.

Dialog Semi: Großkunde Apple weiter entscheidend

Dann wäre Apple nicht mehr von entsprechenden Lieferungen von Dialog Semi abhängig – das könnte potenziell in den nächsten Jahren geschehen. Die Folge war der gesehene Kurseinbruch, denn ob Dialog Semi einen Wegfall des Großkunden Apple überleben würde, ist fraglich. Inzwischen sieht es aber so aus, als ob sich die entsprechende Beunruhigung der Investoren etwas gelegt hat. Es gilt, abzuwägen. Natürlich besteht dieses Risiko – doch es könnte sein, dass das nach dem Kursrutsch nun im Kurs „eingepreist“ ist. Und wenn Apple weiterhin Kunde bleibt, dann könnte das aktuelle Niveau des Aktienkurses sogar ein günstiges Einstiegsniveau bieten. Entsprechend stiegen offensichtlich in den vergangenen Wochen einige Investoren ein.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.