Dialog Semi: Die Enttäuschung sitzt tief!

nach der Vorlage der 9-Monats-Zahlen von Dialog Semiconductor (kurz „Dialog Semi“) geriet der Kurs der Aktie unter Druck. Und diese Korrekturphase ist noch nicht ausgestanden. Per saldo ging es von rund 44,70 Euro Anfang November bis auf zwischenzeitlich rund 37,10 Euro nach unten. Auf dem Niveau sammelten aber zu Beginn der Handelswoche offensichtlich einige Trader/Investoren Dialog Semi Aktien ein, so dass sich der Kurs dort stabilisierte und auch etwas steigen konnte. Doch war das jetzt die Wende? Das ist derzeit offen und genau das macht die Situation derzeit bei der Aktie von Dialog Semi so spannend.

Dialog Semi: Ausblick für das vierte Quartal 2017 im Blick

Der Grund für die Korrekturphase der Aktie war wahrscheinlich der Ausblick, den das Unternehmen in Bezug auf das vierte Quartal gegeben hatte. Denn die Zahlen für die ersten 9 Monate 2017 waren durchaus in Ordnung. Der Umsatz war um ca. 5% gestiegen, der operative Gewinn um ca. 2%. Das sind zwar vergleichsweise niedrige Wachstumsraten, aber immerhin ein Plus. In Bezug auf das vierte Quartal wird der Umsatz in der Bandbreite von 415-455 Mio. Dollar gesehen, und da könnten einige zuvor dann doch mehr erhofft haben.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.