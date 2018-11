Dialog Semi: Cash Flow im Blick!

Die neuen Zahlen von Dialog Semiconductor Plc (kurz „Dialog Semi“) kamen an der Börse gut an, keine Frage – dies zeigt der Blick auf die Kursreaktion der Aktie. Ein „Rekord-Umsatz im dritten Quartal“ (in Höhe von 384 Mio. Dollar), der zudem noch „leicht über Mittelwert des August-Zielkorridors“ lag, das konnte sich natürlich sehen lassen. Und dann überzeugte natürlich der Cash Flow ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.