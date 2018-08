Dialog Semi: Auf die Saisonalität achten!

Bei Dialog Semi sollten die Zahlen für das erste Halbjahr (die bekanntlich inzwischen auf dem Tisch liegen) nicht einfach aufs gesamte Jahr hochgerechnet werden. Denn das Management weist darauf hin, dass der Umsatz bei Dialog Semi in den vergangenen Jahren verstärkt in der zweiten Jahreshälfte angefallen ist. Das gilt dann auch für das Ergebnis, wie ein Blick in ältere Meldungen zeigen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.