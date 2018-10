Dialog Semi: Apple als Partner!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Wer Apple als Partner hat – wie eben Dialog Semiconductor plc (kurz „Dialog Semi") – weiß vielleicht manchmal nicht, ob das Fluch oder Segen ist. Natürlich, so ein Großkunde kauft fleißig ein und verspricht relativ planbare Umsätze. Doch was, wenn so ein Großkunde dann z.B. die Produktion der benötigten Teile selber aufbaut oder aufgrund seiner Marktmacht die Preise neu verhandeln möchte?

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.