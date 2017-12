Dialog Semi Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Liebe Leser,

ein Plus von 10 % im Vergleich zur Vorwoche kann die Dialog Semi Aktie am Freitagnachmittag vorweisen. Das, nachdem die Aktie in den letzten drei Wochen in der Spitze mehr als 40 % an Wert verloren hatte. Aktuell steht im gleichen Zeitraum ein Minus von 34,5 % zu Buche. Charttechnisch betrachtet ändert die Erholung allerdings nichts an dem Umstand, dass alle wichtigen Unterstützungen gerissen wurden und der Wert sich nun in einem offiziellen Abwärtstrend befindet. Erst Kurse oberhalb von 38 Euro je Aktie könnten diesen Trend deutlich infrage stellen.

Übernahmespekulationen?

Grund für die positive Entwicklung in dieser Woche dürften neue Übernahmespekulationen gewesen sein. Diese Spekulationen wurden seitens eines Investors geschürt, nämlich des chinesischen Halbleiterkonzerns Tsinghua Unigroup. Das Unternehmen hatte seinen Anteil von 8,1 auf 9,1 % erhöht. Tsinghua Unigroup ist bekannt dafür, Akquisitionen im Ausland zu tätigen. Bereits im vergangenen Jahr scheiterte jedoch die Übernahme eines US-Amerikanischen Unternehmens (Micron). Der Fall war der geplanten und ebenfalls gescheiterten Aixtron-Übernahme ähnlich. In der Woche zuvor konnte eine andere News den Wert vor weiteren Verlusten bewahren. Der chinesische Smartphone-Produzent Huawei vergab einen Großauftrag an Dialog.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.