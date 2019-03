Dialog Semi Aktie: Infos zur Stimmrechtsmitteilung!

Liebe Leser,

in der letzten Woche berichtete Peter Niedermeyer welche Stimmrechtsmitteilungen es bei Dialog Semiconductor gibt. Seine Analyse in der Zusammenfassung:

Der Stand! Peter Niedermeyer hat sich die Stimmrechtsmitteilungen bei der Dialog Semiconductor plc. angeschaut, wo Goldman Sachs seine Stimmen aufgebaut hat. Die Entwicklung! Die Goldman Sachs Group, Inc. hat die eigene Beteiligung an Dialog Semi am Stichtag 6. März aufgebaut. Goldman Sachs ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.