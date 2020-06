Dialog Semi Aktie: Bleibt das Gap offen?

Weitere Suchergebnisse zu "Gap":

Am vergangenen Dienstag gelang es der Dialog Semiconductor-Aktie, einen Anstieg über den kurzfristigen Abwärtstrend seit dem Hoch vom 5. Juni bei 40,10 Euro zu vollziehen. Anschließend beschleunigte sich die Aufwärtsbewegung, was am Mittwoch zur Ausbildung einer Kurslücke zwischen 38,43 und 40,30 Euro führte.

Sie wurde bislang nur etwa zur Hälfte geschlossen, denn im Anschluss an das Hoch vom Mittwoch ging ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



