Im Dialog: Rolf-Dieter Krause im Gespräch mit Michael Krons - Freitag, 31. März 2017, 22.30 Uhr

Bonn (ots) - Ist mit dem Anfang des formellen Brexit das Ende derEuropäischen Union gekommen? Oder rücken die Staaten der Union jetztenger zusammen? Darüber spricht Michael Krons "Im Dialog" mit demlangjährigen Leiter des ARD-Studios in Brüssel, Rolf-Dieter Krause.Denn er hat alles hautnah miterlebt und darüber berichtet: DieVerhandlungen über den Vertrag von Maastricht, das Scheitern derEU-Verfassung, die EU-Osterweiterung, die Euro-Krise, dieFlüchtlingskrise, den Brexit - rund 20 Jahre erklärte, analysierteund kommentierte Rolf-Dieter Krause als ARD-Korrespondent politischeEreignisse und Entscheidungen rund um die Europäische Union.Wie blickt Rolf-Dieter Krause heute auf Europa? Gemeinsam mitMichael Krons erörtert er die Fragen, wen der Brexit härter treffenwird - die Briten oder die EU - und warum die Europäische Unionangesichts der Provokationen des türkischen Präsidenten Recep TayyipErdogan keine gemeinsame Antwort findet.Rolf-Dieter Krause, Jahrgang 1951, absolvierte nach dem Abitur einVolontariat bei der Lüneburger Landeszeitung und wurde anschließendKorrespondent der WAZ. 1982 wechselte er zum WDR-LandesstudioDüsseldorf, war von 1985 bis 1990 ARD-Korrespondent in Bonn, bevor ernach Brüssel ging. Von Mai 2001 bis 2016 leitete Krause dasARD-Fernsehstudio in Brüssel.