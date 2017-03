Im Dialog mit der Praxis / Media Akademie präsentiert neueste Erkenntnisse zur Werbewirkung in Radio und TV

Frankfurt (ots) - Die AS&S Media Akademie geht 2017 wieder aufDeutschland-Tour. Die renommierte Forschungsschau der ARD-Werbungpräsentiert neue Erkenntnisse der Werbewirkungsforschung. Das Motto:Zeit für Qualität. Die Forschungsteams der AS&S, sowie derMarktforscher Dirk Engel und der Sportreporter Tom Bartels,präsentieren den Besuchern der ganztägigen Veranstaltungen Einblickeund Best Cases zu erfolgreichen Werbestrategien in TV und Radio.Programmumfelder, Qualität und Werbewirkung spielen dabei eineentscheidende Rolle. "Erfolgreiche Werbung ist nicht nur eine Fragevon Reichweite und dem richtigen Media-Mix. Vielmehr bekommen Aspektewie Umfeld, Werbevolumen und Programmqualität für den nachhaltigenWerbeerfolg ein zunehmend größeres Gewicht", erläutertAS&S-Forschungschef Jan Isenbart. "Wir freuen uns, den Besuchern aufunseren Stationen im Rahmen der Media-Akademie-Tour praxisnaheaktuelle Werbewirkungsforschung zu präsentieren - und die Zeit zumNetworking und Dialog wird auch nicht zu kurz kommen."Die Termine:11. Mai 2017: Hamburg, Ehemaliges Hauptzollamt18. Mai 2017: Düsseldorf, Kerkhoff Lounge30. Mai 2017: Frankfurt, Westhafen Pier 1Die AS&S Media Akademie ist eine Veranstaltungsreihe derARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH, die an verschiedenen Ortendeutschlandweit durchgeführt wird. Auf der Webseite unterwww.ard-werbung.de/media-akademie-programm finden Sie Näheres zu denThemen und Referenten. Die Veranstaltungen richten sich an eineingeladenes Fachpublikum aus werbungtreibenden Unternehmen undMediaagenturen. Für weitere Forschungsinteressierte ist eineBewerbung für die Teilnahme an der AS&S Media Akademie über dasInteressentenformular möglich unterwww.ard-werbung.de/media-akademie-interesse/.Pressekontakt:Norbert RüdellPressesprecherTelefon: 069/15424-218Mobil: 0160/96930306norbert.ruedell@ard-werbung.deOriginal-Content von: AS&S AKADEMIE, übermittelt durch news aktuell