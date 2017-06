Im Dialog: Michael Wolffsohn im Gespräch mit Michael Hirz - Freitag, 02. Juni 2017, 22.30 Uhr

Bonn (ots) - Der Historiker Michael Wolffsohn warnt davor, dassdie Immigration zu einer weiteren Radikalisierung in Westeuropaführen wird. Der bei uns gewachsene islamistische Terror, derrechtsradikale Terror wie auch die Gewaltgefahr durchLinksextremisten würden zunehmen. Politik und Staat müsstenvorausschauend sicherheitspolitisch tätig werden."Im Dialog" spricht Michael Hirz mit dem Historiker undPublizisten Michael Wolffsohn über Sicherheitspolitik, Integrationund die deutsch-amerikanische Freundschaft.Michael Wolffsohn gehört zu den meinungsstarken und streitbarstenHistorikern des Landes. Er wurde 1947 in Tel Aviv geboren und kam1954 mit seinen Eltern nach Deutschland. Von 1981 bis zum Jahr 2012lehrte er als Professor für Neuere Geschichte an der Universität derBundeswehr in München. In seinem Buch "Deutschjüdische Glückskinder"hat er jetzt die Geschichte seiner Familie niedergeschrieben.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell