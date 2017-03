Im Dialog: Michael Krons im Gespräch mit Ska Keller - Freitag, 17. März 2017, 22.30 Uhr

Bonn (ots) - Die Europäische Union ist in der Defensive - trotzder Erleichterung über den Ausgang der Wahl in den Niederlanden. DieFraktionsvorsitzende der Grünen im Europäischen Parlament, SkaKeller, sagt, man könne nicht einfach weitermachen wie bisher:"Politiker in den europäischen Hauptstädten und in Brüssel müssen ausihrem Winterschlaf erwachen und sich aktiv für das europäischeProjekt einsetzen."Der Erfolg der Rechtsnationalen und Populisten, die für ein Europader Vaterländer eintreten, würde auch die etablierten Parteien vonEuropa abrücken lassen."Im Dialog" spricht Michael Krons mit der Europa-Politikerin SkaKeller über den Ausgang der Parlamentswahl in den Niederlanden, dieanti-europäischen Wahlkämpfe der Rechtspopulisten und über die Frage,wie die europäischen Staaten auf die Angriffe des türkischenPräsidenten Erdogan reagieren sollten.Mit Blick auf die Situation in der Türkei und auf deneskalierenden Streit um die Wahlkampfauftritte türkischer Politikermahnt Ska Keller einen gemeinsamen Umgang aller EU-Mitgliedsstaatenan. Sie schlägt vor, den ökonomischen Druck auf die Türkei zuerhöhen, denn Erdogan habe großes Interesse am Ausbau derwirtschaftlichen Zusammenarbeit.Ska Keller wurde 1981 im brandenburgischen Guben geboren undstudierte Islamwissenschaft, Turkologie und Judaistik in Berlin undIstanbul. 2009 wurde sie mit nur 27 Jahren ins Europäische Parlamentgewählt. Zu ihren Schwerpunktthemen gehören die europäischeMigrations- und die Handelspolitik. Seit Dezember 2016 ist KellerFraktionsvorsitzende der Grünen im Europäischen Parlament.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell