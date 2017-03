Im Dialog: Michael Krons im Gespräch mit Bilkay Öney - Freitag, 10. März 2017, 22.30 Uhr

Bonn (ots) - Was will der türkische Präsident Erdogan mit seinerHetze gegen die deutsche Politik erreichen? Die Antwort auf dieseKonfrontation müsse Kommunikation sein, fordert die ehemaligebaden-württembergische Integrationsministerin Bilkay Öney mit Blickauf die verbalen Attacken Erdogans gegen Deutschland. So wie es dieBundesregierung getan habe, müsse man deutlich machen, dassVergleiche mit den Nazis nicht zu akzeptieren seien."Im Dialog" spricht Michael Krons mit Bilkay Öney darüber, welcheAbsichten Recep Tayyip Erdogan verfolgt und warum vieleDeutsch-Türken empfänglich für seine Versprechen sind.Der entscheidende Grund für die großen Sympathien vieler Türken inDeutschland für Erdogan sei die fehlende Integration, sagt Öney. Hierseien Fehler gemacht worden, die sich nun rächen würden. So fühltensich noch heute viele Türken in Deutschland der Türkei zugehörig. Dasmüsse man ändern und erreichen, dass sie sich mit der deutschenPolitik identifizierten. Es sei paradox, dass die Türken inDeutschland per Referendum über ein System abstimmen dürften, unterdem sie dann gar nicht leben würden.Bilkay Öney, 1970 im türkischen Malatya geboren, kam 1973 nachBerlin. Nach dem Studium der Betriebswirtschaft und Medienberatungarbeitete sie als Bankangestellte und anschließend für denstaatlichen türkischen Fernseh-Sender TRT. Öney, die zunächstMitglied der Partei "Die Grünen" war, wechselte 2009 zur SPD. Sie warMitglied des Berliner Abgeordnetenhauses und von 2011 bis 2016Integrationsministerin in Baden-Württemberg.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell