"Dialog-Lebensmittel" mit Bundesminister Schmidt auf der Grünen Woche gestartet (FOTO)

Berlin (ots) -Die Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE) undder Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde (BLL) konntengleich zu Beginn der Internationalen Grünen Woche (IGW) hohenpolitischen Besuch an ihrem Gemeinschaftsstand begrüßen. Prominenteingeläutet wurde der "Dialog Lebensmittel" von Christian Schmidt,Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, sowie MichaelMüller, Regierender Bürgermeister von Berlin, die den Stand währenddes heutigen Eröffnungsrundgangs besuchten."Dialog Lebensmittel" - um dieses Motto drehen sich dieses Jahrzum fünften Mal wieder zahlreiche Aktionen am Gemeinschaftsstand derbeiden Verbände. Qualität, Vielfalt, Genuss oder Bezahlbarkeit - wasist für politische Entscheider in Bezug auf Lebensmittel amwichtigsten? Diese Frage ist - ganz im Zeichen des Wahljahres 2017 -ein Fokus des Messeauftrittes.In der standeigenen AEG-Showküche erwarten die Messebesucher auchdieses Jahr mehrmals täglich spannende und lehrreiche Kochaktionendeutscher Spitzenköche. Ziel der gemeinsamen Kochaktionen ist es,Ernährungs- und Lebensmittelwissen anschaulich und leichtverständlich zu vermitteln. So wird es beispielsweise Antwortendarauf geben, wie frische mit verarbeiteten Lebensmitteln kombiniertwerden können, was die Kennzeichnung auf Verpackungen bedeutet undwie der Lebensmittelverschwendung durch "Reste-Kochen" aktiventgegengesteuert werden kann.Heiß diskutiert wird während der zehn Tage nicht nur auf unsererDialogbühne, sondern auch in unserer Showküche - in der unsere Gästeneben ihren Debattier- auch ihre Kochkünste unter Beweis stellenkönnen. Als Gäste haben heute schon zugesagt: die bayerischeStaatsministerin für Umwelt, Ulrike Scharf, ihre Kollegin ausRheinland-Pfalz, Ministerin Ursula Höfken, der Generalsekretär derCDU Deutschland, Dr. Peter Tauber, und die stellvertretendeVorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Gitta Connemann. Ergänztwird das Programm am BLL-/BVE-Messestand durch verschiedeneQuizformate, bei denen jeder sein Wissen rund um Lebensmittel testenkann.Mit zuletzt mehr als 150.000 Besuchern ist der von BVE und BLLkonzipierte Gemeinschaftsstand in Halle 22a seit acht Jahren einwichtiger Anziehungspunkt für Verbraucher, Fachbesucher, Politik undMedien auf der weltgrößten Verbrauchermesse. Die BVE ist zudemideeller Träger der IGW.Der Gemeinschaftsstand der Lebensmittelwirtschaft auf der IGW 2017wird gefördert durch die Landwirtschaftliche Rentenbank.Pressekontakt:Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e. V. (BLL)Monika LarchTel. +49 171 8673953E-Mail: mlarch@bll.deBundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie e. V. (BVE)Laura BuschTel. +49 151 51795709E-Mail: lbusch@bve-online.deOriginal-Content von: BLL - Bund f?r Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e.V., übermittelt durch news aktuell