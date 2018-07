Dialog: Glas halbleer oder halbvoll?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Nach der Überraschungs-News am Freitagabend nach Xetra-Schluss ist die Hölle los bei bei Dialog Semiconductor (WKN: 927200). Läutet die Positiv-News nun die Trendwende ein nach dem Bekanntwerden des Apple-Exit Ende Mai?

Wie der Chiphersteller am Freitagabend nach Xetra-Schluss ankündigte, rechnet man für das 2. Quartal mit einer höheren Profitabilität. Dadurch angetrieben explodierte die Dialog-Aktie am Freitag auf Tradegate um über +5% und überwand 15 Euro. Das dürfte zunächst die psychologisch wichtige Marke sein, die es nun nachhaltig zu überwinden gilt.

News im Detail – 5 Millionen Gewinn mehr

Konkret will Dialog für das 2. Quartal nun eine Bruttomarge in Höhe von 48% erzielt haben. Bisher ging man von einer Marke aus, die minimal über den 46,3% im 1. Quartal 2018 lagen.

Ausgerechnet würde eine Erhöhung der Bruttomarge um 1,7 Prozentpunkte beim anvisierten Umsatz von 296 Mio. Euro einem zusätzlichen Bruttogewinn von rund 5 Mio. Euro entsprechen und das bei einer Marktkapitalisierung von 1,13 Mrd. Euro.

Hauptumsatztreiber im 3. und 4. Quartal

Traditionell fallen beim Chiphersteller die großen Umsatzblöcke aufgrund der traditionellen Marktlaunches von Dialogs größtem (Noch-)Kunden Apple (WKN: 865985 / NASDAQ:AAPL) in den beiden letzten Quartalen an. Offiziell heißt es:

Wie schon in den Vorjahren wird die Umsatzentwicklung besonders von der zweiten Jahreshälfte geprägt sein.



Schritt in die richtige Richtung – Zurückhaltung angebracht

Bei Aktionären dürfte die Meldung sehr gut ankommen und als Schritt in die richtige Richtung verstanden werden. Nachdem der Kurs in den vergangenen Monaten stark nachgab, sind positive Wasserstandsmeldungen Balsam auf die Seele des Aktionärs. Mit einer fortwährend positiven, operativen Entwicklung dürfte die Kurserholung anhalten.

