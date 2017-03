Im Dialog: Dieter Vieweger im Gespräch mit Michael Hirz - Freitag, 24. März 2017, 22.30 Uhr

Bonn (ots) - "Da, wo man Machtfragen mit Religion verbindet, dawird es ganz, ganz schwierig, weil man dann eben unfähig wird,Kompromisse zu schließen und Lösungen zu finden", warnt der Theologeund biblische Archäologe Dieter Vieweger. Eigentlich sei einfriedliches Zusammenleben der drei monotheistischen Weltreligionenmöglich, so Vieweger. Denn sie gehörten alle zusammen: "Die dreiReligionen haben viel mehr gemein als nur den Erzvater Abraham. (...)Sie haben einen gemeinsamen Gott."Dieter Vieweger, der regelmäßig für einige Monate im Jahr inJerusalem lebt und arbeitet, bezeichnet diese Stadt als eine"Erinnerungslandschaft". "Im Dialog" spricht Michael Hirz mit demTheologen und biblischen Archäologen über das Einende und über dasTrennende von Judentum, Christentum und Islam. Und darüber, ob dieArchäologie beweisen kann, was in der Bibel steht.Dieter Vieweger, geboren 1958 in Karl-Marx-Stadt, studierteTheologie sowie Vor- und Frühgeschichte. Seit 1993 hat er eineProfessur für Altes Testament und Biblische Archäologie an derKirchlichen Hochschule Wuppertal inne. Seit 2005 ist ViewegerLeitender Direktor der beiden Institute des Deutschen EvangelischenInstituts für Altertumswissenschaft des Heiligen Landes in Jerusalemund Amman.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell