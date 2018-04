Im Dialog: Cigdem Akyol zu Gast bei Michael Krons - Freitag, 27. April 2018, 18.00 Uhr

Bonn (ots) - "Erdogan hat es geschafft, dass aus der Türkei einLand der Angst geworden ist. Jugendliche müssen sich fürchten, wegeneines Erdogan-kritischen Facebook-Postings hinter Gitter zu kommen",so beschreibt die Erdogan-Biografin Cigdem Akyol, die von 2014 bis2017 in Istanbul gelebt hat, die Folgen der Herrschaft des türkischenPräsidenten Recep Tayyip Erdogan. Das einzige Hindernis für eineWiederwahl Erdogans sieht Akyol in einer wirtschaftlichen Talfahrtdes Landes."Im Dialog" spricht Michael Krons mit der Journalistin und AutorinCigdem Akyol über ihre Erfahrungen in der Türkei, über die Wandlungdes türkischen Präsidenten Erdogan vom Reformer zum Autokraten unddie Frage, wie sie die Chancen der Opposition bei der Wahleinschätzt. "Es ist bemerkenswert, dass sich Oppositionelle aus denunterschiedlichsten Lagern nun vereinen. Dies zeigt aber auch, wieverzweifelt sie sind. Denn es ist auch ihre letzte Chance: Sollte dasPräsidialsystem eingeführt werden, dann wird Erdogan das Landautokratisch lenken", so Akyol. Damit werde er zum Alleinherrscherund entziehe sich der Kontrolle.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell