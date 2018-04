Im Dialog: Angélique Mundt zu Gast bei Michael Krons - Freitag, 13. April 2018, 24.00 Uhr

Bonn (ots) - "Es sind die schwärzesten Stunden für dieBetroffenen, und ich finde, sie sollten nicht alleine damit sein",verlangt die erfahrene Psychologin Angélique Mundt, die imKriseninterventionsteam Hamburg mitarbeitet. Die ehrenamtlichenHelferinnen und Helfer kümmern sich um Angehörige, wenn es durchUnfall, Verbrechen oder Suizid zu einem plötzlichen Todesfall in derFamilie gekommen ist. In diesen Extremsituationen steht Mundt denBetroffenen bei, leistet erste Hilfe für die Seele, wie sie es nennt."Der plötzliche Tod eines Angehörigen, auf den es keine Vorbereitunggab, wo es keinen Abschied gab, ist besonders schwer zu begreifen. Dabrauchen wir oft professionelle Unterstützung."Der Tod ist in ihrer Arbeit allgegenwärtig. "Ich habe auch Angstvor dem Tod, ich finde das Leben großartig", bekennt Angélique Mundt."Aber ich habe keine Angst vor den Toten, und finde es sehr wichtig,sich würdevoll von ihnen zu verabschieden.""Im Dialog" spricht Michael Krons mit der Psychologin undPsychotherapeutin Angélique Mundt über die Frage, wie manTodesnachrichten überbringt, was Menschen in diesenAusnahmesituationen helfen kann und warum es so wichtig ist,würdevoll Abschied zu nehmen.Mundt, die mit einem Polizisten verheiratet ist, hat mit ihremMann eine Verabredung getroffen: "Keine Leichen zum Frühstück."Ansonsten wird auch bei ihnen natürlich über die Arbeit gesprochen.Und um berührende und belastende Erlebnisse, die sie bei ihrer Arbeitim Kriseninterventionsteam erfährt, zu verarbeiten, schreibt Mundtinzwischen Kriminalromane. "Beim Schreiben kann ich meiner Phantasiefreien Lauf lassen, spinne manchmal aus einem kleinen Detail einesEinsatzes ganz neue Geschichten."Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell