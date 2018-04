Dialo.ga sichert sich 2018 einen Umsatz von 62 Millionen Euro dank der Integration von WebRTC und künstlicher Intelligenz

Berlin (ots/PRNewswire) -Dialo.ga, Betreiber einer eigenen WebRTC-Plattform, hat seineInvestoren in der vergangenen Woche über seine hervorragendenAussichten für 2018 informiert. Der Echtzeit-Kommunikationsbetreiberhat sich durch Aufträge eine Umsatzsteigerung von 30% gesichert underreicht 2018 einen Gesamtumsatz von 62 Mio. EUR bei einem EBITDA vonknapp über 10 Mio. EUR, was einem Wachstum von 47% gegenüber 2017entspricht. Dialo.ga schloss das Geschäftsjahr 2017 mit einem EBITDAvon 6,8 Mio. Euro ab.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/458733/Dialoga_Logo.jpg )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/680011/Dialoga.jpg )Der Umsatz aus 2017 und vor allem die neuen Verträge in diesemJahr sind im Wesentlichen das Ergebnis der vor drei Jahreneingegangenen Verpflichtung, eine eigene Echtzeit-Audio-, Video- undMessaging-Kommunikationsplattform auf Basis des WebRTC-Protokolls zuentwickeln. Darüber hinaus ist das Engagement von Dialo.ga im Bereichder künstlichen Intelligenz (Deep Learning), das sich auf dieBereiche Kundenservice und -orientierung konzentriert, einimpulsgebender Motor für weiteres Wachstum. Dieses spezielleGeschäftsfeld wurde durch die neue Firma utopia.AI entwickelt, in derein großes Team von medizinischen Wissenschaftlern und Ingenieuren,die auf Deep Learning spezialisiert sind, ihre Funktionalitätenkreieren.Alle Services werden durch eigene Anwendungen angeboten oder inDrittanbieter-Anwendungen dank der Integrationsplattform namensparthenon.io eingebunden, wobei die Entwicklungsgemeinschaft über dienotwendigen Entwicklungskits verfügt, um die Kommunikations- undkünstliche Intelligenz-Ressourcen der Firmengruppe zu nutzen.Neben der hervorragenden Entwicklung in den verschiedenenTätigkeitsbereichen wurde Dialo.ga im Jahr 2017 zum einzigenweltweiten Telekommunikationsanbieter mit einem eigenen Netz in 29Ländern und einem potenziellen Markt von über einer Milliarde Kunden.Das Unternehmen hat bestätigt, dass es den weltweiten Ausbau seinerDienstleistungen im Jahr 2018 fortsetzen wird, wobei Osteuropa undSüdamerika die nächsten Ziele sind.Dieses kontinuierliche Wachsen hat sich auch im 1. Quartal 2018mit der Eröffnung von zwei neuen Vertriebs- und Servicebüros in Miamiund Bordeaux gezeigt. Ebenfalls angekündigt ist eine baldigeNeueröffnung in München, die, zusammen mit Berlin, die zweite desBetreibers in Deutschland werden soll. Diese drei Standorte sind derSchlüssel zu den Plänen des Betreibers, seine physische Präsenz inAmerika und Europa auszuweiten. Die ersten Schritte dieser neuenExpansionsphase fanden bereits vor einigen Monaten statt, als dasUnternehmen die Eröffnung einer neuen Niederlassung in Venedigbekannt gab.Dialo.gaDialo.ga ist der erste Telekommunikationsbetreiber mit eigenemNetzwerk in 29 Ländern und einer Plattform für Sprach- undVideoprodukten auf Basis der WebRTC-Technologie. So kann Dialo.gaUnternehmen nicht nur jegliche Telefoniedienste anbieten, sonderndiese auch in die WebRTC-Welt einbinden. Zusammen mit den Lösungender künstlichen Intelligenz verändern die WebRTC-Dienste von Dialo.gadie traditionelle Art der Kommunikation am Arbeitsplatz,revolutionieren die Kundenservicesysteme durch den Einsatz von DeepLearning und definieren die Art und Weise, wie Unternehmen mit ihrenKunden kommunizieren, neu.Für mehr Informationen: http://dialo.gaPressekontakt:informationenpr@dialogagroup.comFriedrichstraße 78,10117 Berlin+49(0)30-223-850-50Original-Content von: DIALOGA GROUP, übermittelt durch news aktuell