Dialight bringt neue Produktlinie für LED-Industriebeleuchtungen mit optionalen integrierten Steuerungen und intelligenten Sensoren auf den Markt

- Robustes, neues Design- Unterstützt integrierte intelligente Sensoren- Leichter Zugang für unkomplizierte Montage und NachrüstungFarmingdale, New Jersey (ots/PRNewswire) - Dialight (LSE:DIA),weltweit führend auf dem Gebiet der innovativenLED-Industriebeleuchtung, stellte heute seine neueHigh-Bay-Produktreihe Reliant(TM) für die EMEA- und APAC-Märkte vor.Das neue Reliant-Sortiment wurde für maximale Energieeffizienzkonzipiert und bringt Lagerhallen, Fertigungsstätten im Bereich derLeichtindustrie und anderen großflächigen Innenbereichen einenbesonderen Mehrwert.Mit einem neuen, robusten Formfaktor hat Reliant die Möglichkeit,den Beleuchtungskörper mit zentral angeordneten integriertenSteuerungen und intelligenten Sensoren auszustatten bzw. dieseKomponenten für maximale Rentabilität nachzurüsten.Die Sensor-und Automatisierungskomponenten lassen sichunkompliziert anschließen und können entweder direkt in derFertigungsphase oder während der Installation eingebaut bzw. späternachgerüstet werden.Reliant bietet außerdem vor Ort auswechselbare Linsen, diverseOptik-Muster und einen optionalen 10kV-Überspannungsschutz an,wodurch optimale Anpassungsfähigkeit und Flexibilität gewährleistetwerden. Das Produkt ist mit einer Lichtleistung von 11.000 bis 36.000Lumen erhältlich und damit für eine breite Palette an Montagehöhengeeignet."Die neue Reliant-Produktfamilie ist ideal für Kunden, die ihreüberholten HID-Lampen und Leuchtstoffröhren ersetzen möchten, umgenau jene langlebige Leistungsfähigkeit und jenen Mehrwert zuerhalten, der von der Marke Dialight erwartet wird", sagte MartyRapp, Chief Executive der Dialight-Gruppe."Es ist ein einzigartiges, zukunftsfähiges Design, das zugunstenvon maximaler Effizienz und höchstem BedienkomfortPlug-and-Play-Integration mit intelligenten Lichtsteuerungenunterstützt."Reliant unterliegt denselben kompromisslosen Standards wie alleanderen bereits weltweit installierten Hallenbeleuchtungen vonDialight, die mittlerweile mehr als eine Million ausmachen und höchstzuverlässig arbeiten. Dialight bietet qualitativ hochwertigeGarantieleistungen und eine der längsten Garantiezeiten in derBranche, nämlich 10 Jahre."Mit einer Lebensdauer von 100.000 Stunden (basierend auf L-70 bei55°C bzw. L-90 bei 25°C) liefert Reliant eine zuverlässige Leistungbei Umgebungstemperaturen von -40°C bis + 55°C", so Rapp.Reliant besteht aus leichten, industrietauglichen Materialien undist mittels Einpunktaufhängung einfach zu installieren.Unkomplizierter Zugang zu den Anschlüssen und zur Verkabelungvereinfacht Servicearbeiten und Nachrüstungen vor Ort.Ideal für Umrüstungen und als neue Vorrichtung geeignet liefertReliant hohe Lumen-Effizienz - mit bis zu 160 Lumen pro Watt - fürden Ersatz im Verhältnis 1-zu-1 bzw. in manchen Fällen 1-zu-2 inBezug auf bestehende HID-Lampen.Der robuste 6kV/3kA-Überspannungsschutz kann vor Ort auf 10kVnachgerüstet werden, während Dialight mit seinem exklusiven,unternehmensintern entwickelten Stromversorgungs- und Wärmemanagementoptimale Zuverlässigkeit und Langlebigkeit für kritische Komponentengewährleistet.Reliant ist kompatibel mit Schnittstellen der Kategorie DALI 1.0und 2.0, kabelgebundenen Bewegungsmeldern und Sensoren zureffizienten Nutzung von Tageslicht sowie den drahtlosenDialight-IntelliLED-Steuerungen für die automatisierteLichtkonfiguration und nahtlose Integration in bestehendeGebäudeautomatisierungslösungen.Reliant, die neue Ergänzung zur High-Bay-Produktserie, ist absofort auf dem Markt erhältlich. Mehr zu Reliant und den anderenmarktführenden LED-Beleuchtungslösungen von Dialight für dieIndustrie finden Sie auf www.Dialight.com.Informationen zu DialightDialight (LSE: DIA.L) ist ein weltweit marktführender Anbieter vonnachhaltigen LED-Beleuchtungen für Industrieanwendungen. DieLED-Produkte von Dialight für reduzierten Energieverbrauch und einesicherere Arbeitsumgebung repräsentieren die nächste Generation vonBeleuchtungslösungen. Unsere Produkte werden speziell dazuentwickelt, um eine überlegene Betriebsleistung, Zuverlässigkeit undLanglebigkeit zu gewährleisten, den Energieverbrauch und die laufendeWartung zu reduzieren und eine schnelle Rendite zu erzielen. DasUnternehmen hat seinen Hauptsitz im Vereinigten Königreich undNiederlassungen in den USA, im Vereinigten Königreich sowie inDänemark, Deutschland, Malaysia, Singapur, Australien, Mexiko undBrasilien. www.dialight.com.Pressekontakt:Nicole PaleologusSSPR267-758-2638nicolep@sspr.comOriginal-Content von: Dialight, übermittelt durch news aktuell