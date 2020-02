Diakonie-Präsident befürchtet sozialen Druck nach Sterbehilfe-Urteil

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Sterbehilfe befürchtet Diakonie-Präsident Ulrich Lilie eine Dynamik mit nicht abschätzbaren Folgen.



"Beihilfe zum Suizid darf keine Alternative zu einer aufwendigen Sterbebegleitung sein", forderte Lilie am Mittwoch. In einer immer älter werdenden Gesellschaft steige der finanzielle Druck auf den Gesundheitssektor ebenso wie der soziale Druck auf die kranken Menschen. "Sie dürfen angesichts ihres Leidens keinesfalls als Last für die Gesellschaft abgestempelt und gedrängt werden, auf medizinische Maßnahmen zu verzichten, weil sie denken, dass ihre Behandlung zu teuer für die Angehörigen wird oder sie selber in höchster Not keinen Ausweg mehr wissen." Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts verstößt das 2015 eingeführte Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe gegen das Grundgesetz./moe/sem/DP/eas